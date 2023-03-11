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Чемпионат Франции. Лига 1

Лизаразю: «В «ПСЖ» пропасть между звёздами и остальными»

11 Марта 2023 • 10:42 Комментировать

Бывший защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Биксант Лизаразю высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Очень много причин такого результата. Сейчас «ПСЖ» больше похож на команду рок-звезд, чем на футбольный коллектив. Когда между звездами и всеми остальными такая пропасть, сложно рассчитывать на единство.

Я считаю, что в Париже нужно строить команду вокруг Мбаппе. Тогда другие игроки будут четко понимать, зачем едут туда», - передает слова Биксанта Lequipe.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух матчей проиграл «Баварии» (0:1, 0:2).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Биксант Лизаразю
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