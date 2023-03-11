Мбаппе утратил лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе лишился лидерства в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Франции нынешнего сезона. На первое место поднялся нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, который во вчерашнем поединке против «Лиона» (3:3) отметился хет-триком.

Таким образом, на счету канадского бомбардира стало 19 голов в 26 поединках Лиги 1. В свою очередь Мбаппе отметился 18 забитыми мячами в 22 играх.

Килиан может вернуть себе лидерство в ближайшем матче против «Бреста». Встреча состоится сегодня, 11 марта.

После 26 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 63 очка и опережает идущий вторым «Марсель» на восемь баллов.