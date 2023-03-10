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Чемпионат Франции. Лига 1

​Раскрыто главное требование Месси по новому контракту с «ПСЖ»

10 Марта 2023 • 23:15 Комментировать

Авторитетный журналист Гиллем Балаге поделился информацией о будущем звёздного форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Как известно, действующий контракт 35-летнего аргентинца истекает ближайшим летом.

По словам Балаге, которые приводятся на страницах сайта BBC, в ходе последующих переговоров стороны будут обсуждать зарплату, сроки контракта и другие детали. Принципиальное согласие Месси у клуба есть, но теперь всё нужно обсудить и положить на бумагу.

Балаге отмечает, что главным требованием для Месси будет сохранение конкурентоспособности «ПСЖ». Очевидно, аргентинец хотел бы получить какие-то гарантии.

«На это может повлиять уход Мбаппе, возможное снижение интереса Катара к клубу, потенциальная распродажа игроков из-за финансовых ограничений…» - рассказал Балаге.

Появилась новая информация о будущем Месси после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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