​Раскрыто главное требование Месси по новому контракту с «ПСЖ»

Авторитетный журналист Гиллем Балаге поделился информацией о будущем звёздного форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Как известно, действующий контракт 35-летнего аргентинца истекает ближайшим летом.

По словам Балаге, которые приводятся на страницах сайта BBC, в ходе последующих переговоров стороны будут обсуждать зарплату, сроки контракта и другие детали. Принципиальное согласие Месси у клуба есть, но теперь всё нужно обсудить и положить на бумагу.

Балаге отмечает, что главным требованием для Месси будет сохранение конкурентоспособности «ПСЖ». Очевидно, аргентинец хотел бы получить какие-то гарантии.

«На это может повлиять уход Мбаппе, возможное снижение интереса Катара к клубу, потенциальная распродажа игроков из-за финансовых ограничений…» - рассказал Балаге.

Появилась новая информация о будущем Месси после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов