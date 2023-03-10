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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» обратился к болельщикам после провала в Лиге чемпионов

10 Марта 2023 • 22:55 Комментировать

Пресс-служба «ПСЖ» обратилась к болельщикам команды после вылета из Лиги чемпионов. Клуб завершил участие в престижном турнире на стадии 1/8 финала, вылетев от мюнхенской «Баварии».

«Мы хотим поблагодарить наших болельщиков за отличную поддержку. Наш клуб знает, как преодолевать тяжелые моменты. Вместе мы только сильнее. Нужно думать о будущем, сейчас наша цель – чемпионство в Лиге 1. 11-й титул станет для нас важным событием. Будем вместе строить наше будущее», - говорится в сообщении клуба.

«ПСЖ» уступил «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

После 26 туров парижане лидируют в Лиге 1 с 8-очковым отрывом от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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