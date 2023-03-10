В летнее трансферное окно в «ПСЖ» намечается серьёзная перестройка команды. В то же время трансферный бюджет гранда Лиги 1 составит примерно 80 миллионов евро. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на L’Equipe. В материале бюджет парижан называется «мизерным». Конечно, для чемпиона Франции такую сумму сложно считать высокой.

Учитывая ситуацию, «ПСЖ» для активного трансферного лета придётся продавать своих игроков.

Ранее в прессе сообщалось о желании «ПСЖ» продать Неймара. Кроме того, сомнительным остаётся будущее Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Напомним, что «ПСЖ» на днях вылетел из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала.