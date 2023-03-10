«Спасибо, «Бавария»: ​В Марселе рады вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов

«ПСЖ» завершил путь в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Команда Кристофа Галтье в двухматчевой дуэли уступила «Баварии» (0:1 дома, 0:2 на выезде).

В городе Марсель, судя по всему, рады вылету «ПСЖ» из сильнейшего клубного турнира континента. В социальных сетях появились фотографии рейсового автобуса, который ездит по городу. На крыше автомобиля размешено электронное табло с надписью «Спасибо, «Бавария».

Стоит сказать, что местный клуб «Марсель» является принципиальным соперником «ПСЖ». Команды пересекались в Лиге 1 не так давно – 26 февраля. Тогда парижане разгромили соперника на выезде со счётом 3:0.