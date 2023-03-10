10-летний мальчик пообещал «обеспечить Месси безопасность»

Мы уже сообщали о криминальном эпизоде в Росарио, где на магазин, принадлежащий супруге Лионеля Месси, было совершено нападение с применением «огнестрела». Инцидент шокировал всю страну, которая все еще пребывала в блажи после декабрьского триумфа в Катаре.

Настолько, что резанул в том числе и по детским сердцам. Вот что написал один из неравнодушных, 10-летний Мартин из городка Коронель-Доррего. Он отправил небольшое письмо Месси:

- Привет Месси, это Мартин. Мне 10 лет и я приглашаю тебя в Коронель-Доррего. Тут все спокойно, никто тебя не обидит, не потревожит. Я очень хочу поиграть в футбол с твоими сыновьями, - написал мальчуган, письмо которого опубликовал Diario Ole.