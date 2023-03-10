Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» взорвёт трансферный рынок - на прицеле 7 игроков

10 Марта 2023 • 13:34 Комментировать (1)

В «ПСЖ» настроены серьезно обновить состав команды перед стартом следующего сезона. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Боссы парижского гранда планируют усилить каждую линию команды, кроме вратарской. В оборону клуб намерен подписать Пау Торреса («Вильярреал»), а в среднюю линию – Ибрагима Сангаре (ПСВ) и Куадио Коне («Боруссия» М). Больше всего денег «ПСЖ» собирается потратить на усиление атаки. Чемпион Лиги 1 рассчитывает подписать атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, а также трех нападающих – Райана Шерки («Лион»), Гонсалу Рамуша («Бенфика») и Виктора Осимхена («Наполи»).

«ПСЖ» провалился в Лиге чемпионов, не сумев преодолеть стадию 1/8 финала. Подопечные Кристофа Галтье оказались слабее «Баварии» (0:1, 0:2).

«ПСЖ» решил избавиться от двух звёздных игроков

«ПСЖ» нашёл звёздного тренера после провала в Лиге чемпионов

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Бернарду Силва Виктор Осимхен Пау Торрес Ибрагим Сангаре Куадио Коне Райан Шерки Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
10 Марта 2023 в 14:06
Бредни сумасшедшего. Нужно чтобы для таких ПсеводКлубов - были отдельные прайсы на игроков. Не 50, а 100 млн. Иначе, от таких закупок, всем только хуже.....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 23:00
Лилль Лилль
Лион Лион
1.83 3.85 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
14:20 · Франция. Лига 1
10-летний мальчик пообещал «обеспечить Месси безопасность»
13:49 · Германия. Бундеслига
Коман объяснил причины провалов «ПСЖ» в Лиге чемпионов
12:51 · Франция. Лига 1
Неймар перенёс операцию на колене
12:46 · Франция. Лига 1
Галтье останется в «ПСЖ» до конца сезона
11:49 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Сперцян может заиграть в Европе»
11:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» назвал условие отставки Галтье
10:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» вчера провёл собрание, чтобы решить будущее Галтье
10:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» не будет обращаться к «ПСЖ» по трансферу Мбаппе
09:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» решил избавиться от двух звёздных игроков
09:50 · Германия. Бундеслига
Месси или Роналду: Мюллер рассказал, кто является большей проблемой
09:36 · Франция. Лига 1
Назван фаворит на пост главного тренера «ПСЖ»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Два клуба претендуют на форварда «Арсенала»
09:09 · Франция. Лига 1
Раскрыты карьерные планы Месси
08:26 · Франция. Лига 1
Форвард, усадивший Роналду в запас, может перейти в «ПСЖ»
01:38 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может пожертвовать Месси ради летних трансферов
Все новости
Рекомендуем