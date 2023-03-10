«ПСЖ» взорвёт трансферный рынок - на прицеле 7 игроков

В «ПСЖ» настроены серьезно обновить состав команды перед стартом следующего сезона. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Боссы парижского гранда планируют усилить каждую линию команды, кроме вратарской. В оборону клуб намерен подписать Пау Торреса («Вильярреал»), а в среднюю линию – Ибрагима Сангаре (ПСВ) и Куадио Коне («Боруссия» М). Больше всего денег «ПСЖ» собирается потратить на усиление атаки. Чемпион Лиги 1 рассчитывает подписать атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, а также трех нападающих – Райана Шерки («Лион»), Гонсалу Рамуша («Бенфика») и Виктора Осимхена («Наполи»).

«ПСЖ» провалился в Лиге чемпионов, не сумев преодолеть стадию 1/8 финала. Подопечные Кристофа Галтье оказались слабее «Баварии» (0:1, 0:2).

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