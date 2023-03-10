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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар перенёс операцию на колене

10 Марта 2023 • 12:51 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар перенес хирургическое вмешательство на травмированном колене. Об этом рапортуют журналисты Lequipe. Операцию провели в одной из клиник Дохи (Катар).

Напомним, что бразильский нападающий получил растяжение связок во время недавнего поединка чемпионата Франции против «Лилля» (4:3), состоявшегося 19 февраля. Из-за травмы Неймар пропустит остаток текущего сезона.

В нынешней кампании бразилец сыграл 29 поединков за парижский гранд во всех турнирах, в которых записал на свой счет 18 голов и 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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