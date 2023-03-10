«ПСЖ» назвал условие отставки Галтье

Боссы французского «ПСЖ» определились, в каком случае отправят в отставку главного тренера команды Кристофа Галтье. Как стало известно журналистам Le Parisien, наставника уволят, если команда не станет чемпионом Франции в нынешнем сезоне.

Таким образом, Галтье продолжит руководить командой, несмотря на провал в Лиге чемпионов. На стадии 1/8 финала парижский гранд по сумме двух матчей уступил мюнхенской «Баварии» (0:1, 0:2) и вылетел из турнира.

В чемпионате Франции «ПСЖ» лидирует после 26 проведенных туров. Подопечные Галтье набрали 63 балла и опережают идущий вторым «Марсель» на восемь пунктов.

Срок действующего контракта Кристофа со столичным грандом рассчитан до конца сезона-2023/2024.