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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» назвал условие отставки Галтье

10 Марта 2023 • 11:02 Комментировать

Боссы французского «ПСЖ» определились, в каком случае отправят в отставку главного тренера команды Кристофа Галтье. Как стало известно журналистам Le Parisien, наставника уволят, если команда не станет чемпионом Франции в нынешнем сезоне.

Таким образом, Галтье продолжит руководить командой, несмотря на провал в Лиге чемпионов. На стадии 1/8 финала парижский гранд по сумме двух матчей уступил мюнхенской «Баварии» (0:1, 0:2) и вылетел из турнира.

В чемпионате Франции «ПСЖ» лидирует после 26 проведенных туров. Подопечные Галтье набрали 63 балла и опережают идущий вторым «Марсель» на восемь пунктов.

Срок действующего контракта Кристофа со столичным грандом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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