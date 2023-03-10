«ПСЖ» решил избавиться от двух звёздных игроков

По завершении нынешнего сезона руководство «ПСЖ» планирует расстаться с некоторыми игроками команды. Как стало известно журналисту Педро Алмейде, в клубе приняли решение отказаться от нового контракта с испанским защитником Серхио Рамосом. Он покинет команду в статусе свободного агента.

Кроме того, как отмечает источник, «ПСЖ» планирует выставить на трансфер марокканского латераля Ашрафа Хакими, угодившего в громкий скандал. Африканца обвинили в изнасиловании, сейчас ведется расследование.

«ПСЖ» провалился в Лиге чемпионов, вылетев на стадии 1/8 финала от «Баварии». В чемпионате Франции парижане уверенно лидируют.