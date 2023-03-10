Назван фаворит на пост главного тренера «ПСЖ»

После вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в «ПСЖ» задумались над сменой наставника. В настоящий момент пост главного тренера команды занимает Кристоф Галтье.

Согласно сведениям портала Goal.com, в парижском гранде определились с приоритетным кандидатом на эту должность. Основным претендентом является немецкий специалист Томас Тухель, который уже работал с командой с 2018 по 2020 год. Смена наставника в «ПСЖ» может состояться по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции парижский гранд с 63 баллами уверенно лидирует в турнирной таблице.