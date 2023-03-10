Раскрыты карьерные планы Месси

Стало известно, планирует ли нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернуться в «Ньюэллс Олд Бойс» по завершении нынешнего сезона.

По информации BBC Sport, 35-летний форвард пока не собирается переезжать на родину. В окружении Месси также отметили, что у игрока нет конкретного предложения от аргентинского клуба.

В настоящий момент Месси ведет переговоры с «ПСЖ» о подписании нового трудового соглашения. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лионель принял участие в 21 матчей, записав на свой счет 13 забитых мячей и 12 голевых передач.