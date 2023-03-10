«ПСЖ» нашёл звёздного тренера после провала в Лиге чемпионов

Руководство «ПСЖ» собирается сменить главного тренера команды после провального выступления в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. Как стало известно, главным претендентом на место рулевого, которое сейчас занимает Кристоф Галтье, является легендарный Зинедин Зидан.

Стоит напомнить, что парижский гранд уже проявлял активный интерес к «Зизу» летом прошлого года, однако тогда специалист ответил отказом, поскольку рассчитывал возглавит сборную Франции. Однако его планы рухнули после продления контракта с Дидье Дешамом.

На клубном уровне Зинедин известен по работе в мадридском «Реале». Под его руководством «сливочные» три раза выигрывали Лигу чемпионов.

Зидан может возглавить топ-клуб АПЛ