Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» нашёл звёздного тренера после провала в Лиге чемпионов

10 Марта 2023 • 08:40 Комментировать

Руководство «ПСЖ» собирается сменить главного тренера команды после провального выступления в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. Как стало известно, главным претендентом на место рулевого, которое сейчас занимает Кристоф Галтье, является легендарный Зинедин Зидан.

Стоит напомнить, что парижский гранд уже проявлял активный интерес к «Зизу» летом прошлого года, однако тогда специалист ответил отказом, поскольку рассчитывал возглавит сборную Франции. Однако его планы рухнули после продления контракта с Дидье Дешамом.

На клубном уровне Зинедин известен по работе в мадридском «Реале». Под его руководством «сливочные» три раза выигрывали Лигу чемпионов.

Зидан может возглавить топ-клуб АПЛ

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 23:00
Лилль Лилль
Лион Лион
1.83 3.85 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
08:26 · Франция. Лига 1
Форвард, усадивший Роналду в запас, может перейти в «ПСЖ»
01:38 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может пожертвовать Месси ради летних трансферов
01:11 · Италия. Серия А
«ПСЖ» попытается усилить атаку звездой Серии А
01:02 · Англия. Премьер-лига
Малуда: «Я бы хотел видеть в «Челси» Кейна и Мбаппе» 2
00:56 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» не хочет выкупать Тавареша
00:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов указать на выход трём игрокам
09 Марта
23:34 · Франция. Лига 1
Тактические проблемы – главная причина возможного увольнения Галтье из «ПСЖ»
23:16 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» намерен усилить защиту и полузащиту – клуб обозначил три цели
22:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» может подписать Магуайра 2 слухи
22:22 · Испания. Ла Лига
Стало известно, от чего будет зависеть возвращение Месси в «Барселону»
22:00 · Англия. Премьер-лига
Кампуш считает Бернарду Силву одной из главных целей «ПСЖ»
21:43 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Когда в одной команде играет много звезд, это не есть хорошо, это и влияет на «ПСЖ»
20:31 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Месси и его семья хотят вернуться в Барселону»
18:20 · Англия. Премьер-лига
​Фердинанд советует Мбаппе перейти в «Манчестер Юнайтед» 1
16:54 · Франция. Лига 1
Жинола раскритиковал Неймара, Месси и Мбаппе после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем