Форвард, усадивший Роналду в запас, может перейти в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» находится в поиске нового нападающего. По сообщениям Lequipe, в трансферный шорт-лист парижского гранда входит форвард сборной Португалии и лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Он рассматривается в качестве альтернативы нигерийцу Виктору Осимхену.

21-летний Рамуш выступает за «Бенфику» с октября 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом истекает по завершении сезона-2025/2026. Его трансферный ценник – 40 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Гонсалу провел 19 матчей, записав на свой счет 15 забитых мячей и одну голевую передачу.

Напомним, что в плей-офф ЧМ-2022 Рамуш выходил в старте сборной Португалии вместо Криштиану Роналду.