Появилась новая информация о будущем Месси после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

На сегодняшний день позиция Лионеля Месси в вопросе его будущего не изменилась. Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, 35-летний аргентинец намерен остаться в «ПСЖ».

Отмечается, что в обозримом будущем пройдут встречи между представителями Лионеля Месси и представителями «ПСЖ». Стороны будут обсуждать детали нового контракта. Действующий договор, как известно, истекает по завершению нынешнего сезона.

По данным журналиста, на данный момент Лионель Месси не рассматривает варианты со сменой клуба летом.

Напомним, что в «ПСЖ» Лионель Месси перебрался в августе 2021 года на правах свободного агента.

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