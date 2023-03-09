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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе не обсуждает свой уход из «ПСЖ»

09 Марта 2023 • 16:41 Комментировать

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов форвард Килиан Мбаппе дал понять, что его уход из клуба возможен. Француз не стал давать чёткого ответа на вопрос о своём будущем, а отделался стандартными фразами, вроде «Я сосредоточен на сезоне, а там посмотрим».

В то же время авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил на своём канале в YouTube о том, Килиан Мбаппе пока не обсуждает с «ПСЖ» возможность своего ухода. Нападающий действительно вовлечён в дела команды, а клуб планирует и дальше ставить Мбаппе центральной фигурой проекта. Словом, говорить о том, что Мбаппе собирается менять клуб летом, пока преждевременно.

В сезоне 2022/2023 24-летний Килиан Мбаппе провёл 31 матч, в которых забил 30 голов и отдал 8 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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