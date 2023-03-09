​Мбаппе не обсуждает свой уход из «ПСЖ»

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов форвард Килиан Мбаппе дал понять, что его уход из клуба возможен. Француз не стал давать чёткого ответа на вопрос о своём будущем, а отделался стандартными фразами, вроде «Я сосредоточен на сезоне, а там посмотрим».

В то же время авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил на своём канале в YouTube о том, Килиан Мбаппе пока не обсуждает с «ПСЖ» возможность своего ухода. Нападающий действительно вовлечён в дела команды, а клуб планирует и дальше ставить Мбаппе центральной фигурой проекта. Словом, говорить о том, что Мбаппе собирается менять клуб летом, пока преждевременно.

В сезоне 2022/2023 24-летний Килиан Мбаппе провёл 31 матч, в которых забил 30 голов и отдал 8 голевых передач.