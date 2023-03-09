«ПСЖ» снова неудачно выступил в Лиге чемпионов, вылетев уже на стадии 1/8 финала по итогам дуэли с «Баварией» (0:3 по сумме двух встреч). Как сообщает Relevo, в обозримом будущем президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи проведёт встречу с другими представителями руководства. На этой встрече будет решаться судьба главного тренера команды Кристофа Галтье и футбольного советника клуба Луиша Кампуша.

Отмечается, что «ПСЖ» может вернуть на тренерский мостик Томаса Тухеля. Немец находится без работы с осени после ухода из «Челси».

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 12 марта – против «Бреста» на выезде в чемпионате Франции.