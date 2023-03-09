​Ротен резко раскритиковал Месси

Экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен обрушился с критикой на Лионеля Месси. Француз считает, что аргентинец не выкладывается на поле по максимуму.

Напомним, что «ПСЖ» в среду вечером проиграл «Баварии» (0:2) и вылетел из Лиги чемпионов (0:3 по сумме двух встреч).

«Мы видели матчи Месси на чемпионате мира, видели, как он выкладывался, как он двигался. Я согласен, что футболка национальной сборной – особая вещь, но он должен уважать клуб, который дал ему высокий статус и зарплату. Только «ПСЖ» мог пойти на такое. Клуб упал к его ногам, думая, что Месси поможет выиграть Лигу чемпионов. Но он ничем не помогает!» - сказал Ротен RMC Sport.