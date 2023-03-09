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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье допускает, что его уволят из «ПСЖ»

09 Марта 2023 • 14:53 Комментировать

После вылета из Лиги чемпионов главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье получил вопрос о своём будущем. У Галтье спросили, собирается ли он работать с командой в следующем сезоне. Судя по ответу, специалист допускает вариант со своей отставкой.

«Рано говорить об этом. Очевидно, что моё будущее зависит от спортивного менеджмента и президента клуба. Очевидно, что есть разочарование, ведь клуб возлагал большие надежды на этот турнир. Но я по-прежнему сосредоточен на своей работе», - сказал Галтье журналистам.

Напомним, что «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Баварии» со счётом 0:3 по сумме двух встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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