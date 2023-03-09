​Мбаппе намекнул на возможный уход из «ПСЖ»

«ПСЖ» снова неудачно выступил в Лиге чемпионов. Гранд Лиги 1 сошёл с турнирной дистанции уже на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» (0:3 по сумме двух встреч). После ответной игры Килиан Мбаппе не стал давать чёткого ответа на вопрос о своём будущем.

«Я спокоен. Для меня сейчас важно выиграть чемпионат Франции, а там посмотрим. Я сейчас думаю только об этом сезоне, ничто другое не имеет для меня значения», - сказал Мбаппе журналистам.

Отметим, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом». Форвард мог оказаться в Мадриде в прошлом году, но тогда он предпочёл продлить контракт с «ПСЖ».