​Анри ожидает ухода Мбаппе из «ПСЖ»

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри поделился мыслями о будущем Килиана Мбаппе.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» (0:3 по сумме двух встреч).

«Думаю, что «ПСЖ» будет трудно удержать Килиана Мбаппе. Но, возможно, им и не стоит его удерживать», - сказал Анри CBS Sports.

Анри считает, что «ПСЖ», возможно, нужно задуматься о смене трансферной стратегии и смотреть не в сторону звёзд, а в сторону своих молодых воспитанников.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 11 марта – против «Бреста» на выезде в чемпионате Франции.