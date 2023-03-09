Макманаман: «ПСЖ» не станет лучше и в следующем сезоне»

Бывший английский футболист Стив Макмананан, в свое время игравший за «Ливерпуль» и мадридский «Реал», не верит в прогресс клуба, который только что в очередной раз вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. По его словам, в команде назрели определенные кадровые решения, ее следует омолодить.

- «ПСЖ» не станет лучше в следующем году. Нет предпосылок. Месси станет на год старше, как и Серхио Рамос. Неймар тонет в травмах. Маркиньос тоже заехал в лазарет. Надо что-то менять, большие игроки должны уйти, и тренер также, - считает Стив Макманаман, слова которого цитирует BT Sport.