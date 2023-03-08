Недавно закончивший свою карьеру выступлениями в «Салернитане» Франк Рибери признался, что теперь мечтает о карьере тренера. Французский футболист, известный тем, что принял мусульманскую веру, считает, что такая работа позволит ему почувствовать азарт и адреналин, за которые он полюбил в свое время футбол.- Я готовлюсь к тому, чтобы начать карьеру тренера. Такая работа позволит мне вернуть адреналин и давление, которые сопровождают важные матчи. Я не могу жить без этих чувств. Мне они нужны, они делают меня счастливым, - цитирует слова французского экс-игрока издание Bild.
Рибери заявил о желании стать тренером
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