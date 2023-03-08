​Бен Арфа отсудил у «ПСЖ» 100 тысяч евро

Бывший футболист «ПСЖ» Хатем Бен Арфа отсудил у клуба 100 тысяч евро. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на L’Equipe.

В сезоне 2017/2018 Хатем Бен Арфа не играл за «ПСЖ» - его вывели из состава за слова в адрес эмира Катара, которые разозлили президента клуба Нассера аль-Хелаифи. Бен Арфа обратился в суд, чтобы получить деньги. Футболист в иске утверждал, что мог бы заработать солидные бонусы, если бы играл.

Иск Хатема Бен Арфа был удовлетворён частично – футболист хотел получить 7 миллионов евро. При этом «ПСЖ» признали виновным в «моральном преследовании» игрока.

В настоящий момент 36-летний Хатем Бен Арфа находится без клуба.