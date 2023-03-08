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Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье признал, что «ПСЖ» более сбалансирован без Неймара

08 Марта 2023 • 15:42 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье неожиданно согласился с мнением о том, что без Неймара его команда более сбалансирована.

Напомним, что из-за полученной травмы голеностопа Неймар не сыграет до конца сезона 2022/2023.

«Является ли наша команда более сбалансированной без Неймара? Да. Лучше ли нам без Неймара? Я бы предпочёл, чтобы он играл и забивал голы», - сказал Галтье журналистам.

В среду вечером «ПСЖ» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Баварии». Не пропустите подробную текстовую трансляцию этого поединка. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Кристоф Галтье
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