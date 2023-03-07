Мать Хакими: «Ашраф поклялся, что невиновен в изнасиловании»

Саида Мох, которая является матерью защитника сборной Марокко и «ПСЖ» Ашрафа Хакими, прокомментировала обвинения в адрес ее сына.

«Мое сердце говорит, что мой сын невиновен. Он очень хорошо воспитан. Я разговаривала с ним по этому поводу, и он заверил меня, что невиновен. Он поклялся мне. Ашраф не заслуживает того, что сейчас происходит с ним», - передает слова матери Хакими Sportskeeda.

Ранее прокуратура предъявила футболисту «ПСЖ» обвинения в изнасиловании. Его дело было помещено под судебный контроль.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хакими провел 21 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.