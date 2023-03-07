​Дюгарри: «Галтье повезло, что Неймар получил травму»

Известный в прошлом французский футболист Кристоф Дюгарри высказался о травме Неймара. Накануне «ПСЖ» сообщил, что звёздный бразилец пропустит от трёх до четырёх месяцев, то есть в этом сезоне он не сыграет.

«Это невероятный шанс для Кристофа Галтье, потому что в другом случае ему нужно было бы проявлять смелость, чтобы не ставить Неймара в состав. Думаю, команда более сбалансирована, когда впереди играют два нападающих. Галтье повезло, что Неймар получил травму», - сказал Дюгарри RMC Sport.

В среду, 8 марта, «ПСЖ» проведёт гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».