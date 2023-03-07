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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар выбрал клуб для продолжения карьеры

07 Марта 2023 • 11:51 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Неймар определился со своими планами на будущее. По информации Lequipe, бразильца все устраивает в столице Франции, а потому он не планирует покидать команду.

При этом ранее сообщалось, что в руководстве парижского гранда задумываются над продажей звездного южноамериканца. Контракт Неймара с нынешним клубом рассчитан до середины 2025 года.

Ранее стало известно, что нападающий пропустит остаток сезона из-за повреждения голеностопа.

В текущей кампании бразилец поучаствовал в 29 поединках за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей и 16 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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