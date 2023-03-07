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Чемпионат Франции. Лига 1

В МЛС высказались о трансфере Месси

07 Марта 2023 • 10:22 Комментировать

Глава МЛС Дон Гарбер высказался относительно возможного переезда аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский чемпионат.

«Мы говорим, наверное, о самом уникальном игроке в истории футбола. Хорошо, если возникают новости о его трансфере в «Интер» Майами. Если это случится, то такой переход станет знаменательным событием для нашей лиги. Мы постараемся использовать эту возможность», - передает слова Гарбера таблоид Daily Mail.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Стороны ведут переговоры о новой сделке, но пока не могут договориться.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Дон Гарбер
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