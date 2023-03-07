Месси намекнул, где будет играть в следующем сезоне

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня, поэтому в прессе регулярно появляются слухи о будущем звёздного форварда. Впрочем, всё идёт к тому, что аргентинец продлит контракт с грандом Лиги 1. В интервью клубной пресс-службе Месси намекнул на это.

«Правда в том, что я чувствую себя прекрасно. В первый сезон мне было трудно адаптироваться по разным причинам. Но этот сезон я начал по-другому – с большим энтузиазмом, с большим желанием. Мне более комфортно в клубе, городе и во всём, что означает Париж», - сказал Месси.

Летом Лионелю Месси исполнится 36 лет.

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