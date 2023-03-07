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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов продать Мбаппе, но за большие деньги

07 Марта 2023 • 10:06 Комментировать

В «ПСЖ» готовы рассмотреть предложения по трансферу звездного нападающего Килиана Мбаппе. Как стало известно журналистам портала Goal.com, в Париже определились с суммой, которую хотят выручить с продажи 24-летнего форварда.

Согласно сведениям источника, чемпион Франции готов продать Мбаппе за 200 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к нападающему со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля».

Килиан выступает за парижан с 2018 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Лиги 1 форвард провел 22 матча, забил 18 голов и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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