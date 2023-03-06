Где будет играть Месси – изучаем реальные варианты

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. Действующий контракт звёздного аргентинского форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона, то есть уже через четыре месяца Месси может обрести статус свободного агента. Где же будет играть Лео в следующем сезоне? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает реальные варианты.

«ПСЖ». Вероятность – 85%

Вскоре после триумфа Лионеля Месси со сборной Аргентины на чемпионате мира в прессе стали появляться слухи о том, что у звёздного нападающего уже есть устная договорённость о продлении контракта с «ПСЖ». С тех пор прошло два с половиной месяца, но новое соглашение с грандом Лиги 1 Лео так и не подписал. Это лишь провоцирует различные слухи. В декабре президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи в интервью утверждал, что Месси точно хочет остаться в клубе. Позже в СМИ просачивались данные о том, будто бы Лионель начал сомневаться в своём будущем на «Парк де Пренс».

И всё же с высокой долей вероятности именно в футболке «ПСЖ» Месси будет выступать в сезоне 2023/2024. Тот факт, что 35-летний аргентинец пока ещё не продлил контракт с парижанами, объясняется скорее нежеланием сторон форсировать переговорный процесс. Да, правила ФИФА позволяют Месси хоть сейчас подписать предварительный контракт с клубом из другой страны. Но куда «ПСЖ» спешить, если Лео не думает менять прописку?

Переговоры между Месси и «ПСЖ» могут затянуться из-за финансовой составляющей вопроса. Здесь дело больше не в аппетитах Лионеля, а в ситуации клуба. Поговаривают, что «ПСЖ» летом важно сократить зарплатную ведомость на 30%, чтобы вписаться в правила финансового fair play.

«Барселона». Вероятность – 10%

Когда заходит речь о возможном уходе Лионеля Месси из «ПСЖ», на горизонте сразу появляется «Барселона». Президент каталонского клуба Жоан Лапорта очень хотел бы вернуть аргентинца в клуб. Конечно, это была бы красивая история, но вероятность камбэка звёздного аргентинца на «Камп Ноу» ближайшим летом является низкой. По нескольким причинам.

Во-первых, финансовые проблемы «Барселоны» никуда не делись. Конечно, в теории теперь Месси может прийти в каталонский клуб на зарплату в 100 евро в год, но на практике вряд ли это возможно. Зарплата – это не только заработок, это ещё и статус. Представить, что один из лучших футболистов в мире вдруг согласится играть бесплатно или даже за небольшие деньги, сложно. Все мы помним, какие серьёзные проблемы с регистрацией игроков у «Барселоны» возникали летом. Так что едва ли «сине-гранатовые» смогут потянуть Месси в ближайшие годы.

Во-вторых, Лионель Месси по-прежнему обижен на Жоана Лапорту. Это, конечно, больше слухи и догадки, но некоторые авторитетные журналисты утверждают, что в отношениях Месси и Лапорты сейчас очень холодно. В 2021 году аргентинец не хотел покидать родной клуб, но пришлось. И теперь он 10 раз подумает, прежде чем ответить на звонок Лапорты и хотя бы выслушать предложение.

Экзотика. Вероятность – 5%

Лионеля Месси слухи регулярно связывают с «Интер Майами», с клубами из Саудовской Аравии и даже с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз», где аргентинец занимался в детстве. Все эти экзотические варианты Месси вряд ли рассматривает прямо сейчас. Поговаривают, что Лео настроен в ближайшие годы выступать на высоком уровне в Европе. Можно приводить в пример Криштиану Роналду, который отважился на переход в аравийский «Аль-Наср», но давайте не будем забывать, что португалец почти на два с половиной года старше аргентинца. Месси летом исполнится 36 лет. Наверняка он настроен провести в Европе ещё сезон-другой, тем более что после победы на чемпионате мира он считается главным претендентом на получение «Золотого мяча» в этом году.

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А где ожидаете увидеть Лионеля Месси вы? Пишите в комментариях.

Александр Тихий