​Удар по «ПСЖ»: Неймар в этом сезоне не сыграет

На страницах официального сайта «ПСЖ» был опубликован пресс-релиз о состоянии Неймара. Бразилец в февральском матче Лиги 1 против «Лилля» в очередной раз получил травму голеностопа.

Учитывая частые проблемы с голеностопом, медицинский штаб «ПСЖ» настоял на проведении операции. Неймар перенесёт хирургическое вмешательство в ближайшие дни в Дохе.

«ПСЖ» сообщает, что к тренировкам в общей группе Неймар сможет вернуться через три-четыре месяца. Это означает, что сезон 2022/2023 для звёздного бразильского форварда закончен.

31-летний Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. «ПСЖ» летом 2017 года заплатил за него 222 миллиона евро.