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Чемпионат Франции. Лига 1

Кампуш: «Я постоянно провоцирую Мбаппе»

06 Марта 2023 • 18:59 Комментировать

Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш высказался о звёздном форварде Килиане Мбаппе.

Напомним, что на выходных Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» - теперь на его счету 201 гол.

«Я постоянно провоцирую Мбаппе, потому что он может играть ещё лучше. Думаю, что когда ему будет 25-26 лет, именно тогда он будет на пике. Ему нужно продолжать работать и сохранять высокие стандарты», - сказал Кампуш Telefoot.

В настоящий момент «ПСЖ» готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Дома парижане проиграли мюнхенцам (0:1), поэтому теперь Мбаппе и компании придётся отыгрываться. Матч пройдёт 8 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Луиш Кампуш
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