Трезеге - о звезде «ПСЖ»: «Настоящее и будущее футбола»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе - это настоящее и будущее футбола», - передает слова Трезеге Telefoot.

Напомним, что в минувший уик-энд Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», побив рекорд уругвайца Эдинсона Кавани.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 24-летний нападающий провел 22 поединка, записав на свой счет 18 голов и три результативные передачи. Контракт 24-летнего футболиста с парижским топ-клубом рассчитан до лета 2025 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с сезона-2018/2019.