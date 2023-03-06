Матуиди рассказал о статусе Мбаппе в футболе

Бывший полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Блез Матуиди рассказал, что думает о звездном соотечественнике Килиане Мбаппе, выступающем за «ПСЖ».

«Мбаппе уже мировая звезда. Килиана ждут на всех стадионах мира. Он получил признание. Мбаппе олицетворение футбола сегодняшнего и завтрашнего дня», - передает слова Матуиди Telefoot.

В нынешнем сезоне Мбаппе поучаствовал в 30 поединках за парижский гранд, в которых записал на свой счет 30 забитых мячей и восемь голевых передач. 24-летний нападающий связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до лета 2025 года.