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Чемпионат Франции. Лига 1

В Аргентине высказались о возвращении Месси

06 Марта 2023 • 09:28 Комментировать

Бывший аргентинский защитник, а ныне главный тренер «Ньюэллс Олд Бойз» Габриэль Хайнце прокомментировал слухи о возможном переходе звездного нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Меня смущают такие вопросы. Единственный, кто может это решить, это сам Лионель. Это будет его выбор, возвращаться или нет. Прошу вам оставить Месси в покое, пусть он продолжает радовать нас своей игрой, где бы он ни выступал», - передает слова специалиста Footmercato.

Трудовое соглашение 35-летнего нападающего с парижским грандом рассчитано до завершения нынешнего сезона. Стороны пока не могут договориться о пролонгации сотрудничества.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Габриэль Хайнце Ньюэллс Олд Бойз
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