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Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймар посетил матч «ПСЖ» на костылях

05 Марта 2023 • 15:30 Комментировать

В субботу вечером «ПСЖ» проводил домашний матч чемпионата Франции против «Нанта». Звёздный нападающий парижан Неймар, который в настоящий момент числится в лазарете с травмой голеностопа, посетил эту игру. В социальных сетях появились фотографии, на которых бразилец находится на трибуне на костылях. Фанаты обратили внимание на грустное выражение лица Неймара. Вероятно, бразилец огорчён тем, что он не может помочь своей команде.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Нант» со счётом 4:2. Теперь команда Кристофа Галтье будет готовиться к игре Лиги чемпионов против «Баварии».

Неймар в сезоне 2022/2023 провёл 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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