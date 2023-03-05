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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе ответил на вопрос о будущем в «ПСЖ»

05 Марта 2023 • 13:21 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после победного матча с «Нантом» (4:2) ответил на вопрос журналистов о своем будущем во французском клубе.

«Исход противостояния с «Баварией» не повлияет на мое будущее в «ПСЖ». Если бы я связывал его только с Лигой чемпионов, то уже давно ушел бы. У меня нет неуважения к клубу.

Сейчас я всем доволен и думаю только о «ПСЖ». Благодарю всех за поддержку, впереди у нас важная игра», - приводит слова 24-летнего форварда RMC Sport.

Контракт Мбаппе с парижским грандом рассчитан до лета 2025 года.

В матче с «Нантом» Килиан побил рекорд Эдинсона Кавани, став лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 201 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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