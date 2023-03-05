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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе признался, что думает о «Золотом мяче»

05 Марта 2023 • 12:16 Комментировать (1)

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о борьбе за «Золотой мяч».

«Золотой мяч» является моей целью. Эта награда есть в мыслях в каждого футболиста высокого уровня. При этом не скажу, что сейчас это моя приоритетная цель. Если продолжу играть в том же духе, то «Золотой мяч» будет близок ко мне», - цитирует 24-летнего звездного форварда Lequipe.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 22 поединка, отметившись 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В составе сборной Франции он стал вице-чемпионом мира на мундиале в Катаре.

Контракт нападающего с парижским клубом истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Марта 2023 в 12:31
Месси закончит играть - тогда и думай... А пока - играй .. Хе..
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