Мбаппе признался, что думает о «Золотом мяче»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о борьбе за «Золотой мяч».

«Золотой мяч» является моей целью. Эта награда есть в мыслях в каждого футболиста высокого уровня. При этом не скажу, что сейчас это моя приоритетная цель. Если продолжу играть в том же духе, то «Золотой мяч» будет близок ко мне», - цитирует 24-летнего звездного форварда Lequipe.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 22 поединка, отметившись 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В составе сборной Франции он стал вице-чемпионом мира на мундиале в Катаре.

Контракт нападающего с парижским клубом истекает летом 2025 года.