Президент «ПСЖ» высказался о рекорде Мбаппе

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о рекорде нападающего команды Килиана Мбаппе. В матче с «Нантом» 24-летний форвард забил 201-й гол за команду, обогнав уругвайца Эдинсона Кавани (200).

«Килиан – это футболист, который любит бить рекорды. А рекорды любят его. Это подчеркивает его стабильность и потрясающую эффективность. Карьера Мбаппе в Париже складывается просто великолепно. Он уже забил много голов и выиграл кучу трофеев», - передает слова руководителя RMC Sport.

Мбаппе играет за парижский с 2018 года. Трудовое соглашение между «ПСЖ» и нападающий рассчитано до середины 2025 года.