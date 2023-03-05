Мбаппе прокомментировал свой исторический рекорд

Центральный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свое историческое достижение. 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром клуба, обогнав уругвайца Эдинсона Кавани.

«Для меня огромная честь защищать цвета «ПСЖ», ведь Париж – родной город для меня. Я играю здесь и хочу писать историю. Это очень красивый рекорд. Но еще меня интересуют и командные достижения», - приводятся слова нападающего в соцсетях журналиста Фабрицио Романо.

Благодаря голу в ворота «Нанта» Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». На счету нападающего 201 забитый мяч в 247 встечах.