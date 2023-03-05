Месси отреагировал на рекорд Мбаппе

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал достижение одноклубника Килиана Мбаппе. 24-летний француз благодаря голу во вчерашнем матче с «Нантом» (4:2) стал лучшим бомбардиром в истории парижского гранда.

«Мои поздравления Килиану с рекордом», - оставил сообщение Лионель в своих социальных сетях.

Мяч в ворота «Нанта» стал для Мбаппе 201-м в футболке «ПСЖ». Килиан обогнал уругвайца Эдинсона Кавани, на счету которого 200 голов за парижский клуб.

Мбаппе защищает цвета столичного коллектива с 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.