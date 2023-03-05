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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок «Лилля» забил 50-й гол и повторил клубный рекорд, принадлежащий Азару

05 Марта 2023 • 07:31 Комментировать
Ланс
1:1
Лилль
окончен

В матче двадцать шестого тура французского чемпионата между собой встречались два крепких клуба, вполне способных претендовать на победу в турнире, если бы в нем не было «ПСЖ» - «Ланс» и «Лилль».

Хозяева поля открыли счет, но в середине второй половины игры Джонатан Дэвид провел ответный мяч и он оказался для него уже 50-м в составе «Лилля» с учетом всех турниров, в которых выступали и выступают «доги».

Дэвид сравнялся с Эденом Азаром, который также забил ровно 50 голов за свой первый клуб, прежде чем уйти в лондонский «Челси». Вместе они являются лучшими бомбардирами «Лилля» в 21-м веке. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Эден Азар Джонатан Дэвид
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