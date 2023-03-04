«Ланс» и «Лилль» сыграли вничью на радость конкурентам

Ведущие борьбу за высокие места в Лиге 1 «Ланс» и «Лилль» встретились в 26-м туре чемпионата Франции. «Доги» чаще контролировали мяч и гораздо точнее наносили удары, но это все равно не позволило им победить.
На 41-й минуте Жозе Фонте неудачно перехватил навес в сторону штрафной, и мяч срикошетил в сетку ворот его команды. «Лилль» отыгрался в середине второго тайма. Джонатан Бамба вывел на пустые ворота Джонатана Дэвида.
«Ланс» остается третьим. Не сумев подняться на строчку выше, а «Лилль» - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Фонте Жозе41'
|69'Дэвид Джонатан (1:1)
Самба Брис•Франковски Пшемыслав•Гради Жонатан• 90'Дансо Кевин•Айдара Массадио•Абдул-Самед Салис•Фофана Секо• 23'Сотока Флориан77' (Да Коста Давид Перейра (77') •Томассон Адриен•Фюльжени Анжело68' (Мачадо Дейвер (68') •Опенда Лои
Шевалье Люка•Гудмундссон Габриэль•Фонте Жозе• 27'Джало Тьягу13' (Рибейро Александро (13') • 90'Веа Тимоти•Андре Бенжамин• 44'Гомеш Андре 2'70' (Жегрова Эдон (70') •Кабелла Реми•Гомес Анхель87' (Балеба Карлос (87') •Бамба Джонатан•Дэвид Джонатан86' (Байо Мохамед (86')
04 марта. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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