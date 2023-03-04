«Ланс» и «Лилль» сыграли вничью на радость конкурентам

Ведущие борьбу за высокие места в Лиге 1 «Ланс» и «Лилль» встретились в 26-м туре чемпионата Франции. «Доги» чаще контролировали мяч и гораздо точнее наносили удары, но это все равно не позволило им победить.

На 41-й минуте Жозе Фонте неудачно перехватил навес в сторону штрафной, и мяч срикошетил в сетку ворот его команды. «Лилль» отыгрался в середине второго тайма. Джонатан Бамба вывел на пустые ворота Джонатана Дэвида.

«Ланс» остается третьим. Не сумев подняться на строчку выше, а «Лилль» - шестой.