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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» и «Лилль» сыграли вничью на радость конкурентам

04 Марта 2023 • 21:02 Комментировать
Ланс
1:1
Лилль
окончен

Ведущие борьбу за высокие места в Лиге 1 «Ланс» и «Лилль» встретились в 26-м туре чемпионата Франции. «Доги» чаще контролировали мяч и гораздо точнее наносили удары, но это все равно не позволило им победить.

На 41-й минуте Жозе Фонте неудачно перехватил навес в сторону штрафной, и мяч срикошетил в сетку ворот его команды. «Лилль» отыгрался в середине второго тайма. Джонатан Бамба вывел на пустые ворота Джонатана Дэвида.

«Ланс» остается третьим. Не сумев подняться на строчку выше, а «Лилль» - шестой.

Протокол игры  
Ланс1:1Лилль
(1:0) Фонте Жозе41'  
  69'Дэвид Джонатан (1:1)
Самба БрисФранковски ПшемыславГради Жонатан  90'Дансо КевинАйдара МассадиоАбдул-Самед СалисФофана Секо  23'Сотока Флориан 77' (Да Коста Давид Перейра ( 77') Томассон АдриенФюльжени Анжело 68' (Мачадо Дейвер ( 68') Опенда Лои
Запасные: Боура ИсмаэльОнана ЖанЛувеу АдриенЛаскари Реми ЛебоПореба ЛукашЛе Кардинал ЖюльенЛека Жан-Луи
Шевалье ЛюкаГудмундссон ГабриэльФонте Жозе  27'Джало Тьягу 13' (Рибейро Александро ( 13'  90') Веа ТимотиАндре Бенжамин  44'Гомеш Андре  2' 70' (Жегрова Эдон ( 70') Кабелла РемиГомес Анхель 87' (Балеба Карлос ( 87') Бамба ДжонатанДэвид Джонатан 86' (Байо Мохамед ( 86')
Запасные: Костиль БенуаМартен ЖонасВиржинюс АланЙоро ЛениSimon Ramet
04 марта. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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