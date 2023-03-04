В пятницу в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между «Аль-Насром» и «Аль-Батином». «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в составе сотворил удивительный камбэк, превратив 0:1 в 3:1 по ходу компенсированного ко второму тайму времени. При этом звёздный португалец результативными действиями не отмечался.

После игры в подтрибунном помещении юный фанат крикнул в адрес Криштиану Роналду, что Лионель Месси лучше него. Португалец даже не развернулся, но при этом достаточно грубо ответил парню.

«Иди смотри на него. Почему ты здесь?» - сказал Роналду.

Добавим, что Лионель Месси в настоящий момент выступает во Франции за «ПСЖ».