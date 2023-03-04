​Президент Аргентины отреагировал на угрозы Месси

На днях в Росарио был обстрелян супермаркет Unico, который принадлежит родственникам Лионеля Месси по линии его жены. На двери здания преступники оставили записку, в которой содержалась угроза звёздному аргентинскому футболисту.

«Месси, мы ждём тебя», - говорилось в послании. Также в записке добавлялось, что Лионель не может рассчитывать на помощь мэра Росарио.

На инцидент отреагировал президент Аргентины Альберто Фернандес.

«В четверг я проснулся и увидел неприятные новости. Я сразу связался с мэром и начальником штаба. Мы многое делаем, но, очевидно, нужно делать что-то ещё. Проблема насилия и организованной преступности стоит остро», - сказал Фернандес Infobae.

Напомним, что в декабре Лионель Месси стал чемпионом мира со сборной Аргентины.