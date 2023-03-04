Месси отверг предложение «ПСЖ» - известна причина разногласий

Руководство «ПСЖ» ведет переговоры с нападающим Лионелем Месси о пролонгации сотрудничества. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно La Vanguardia, клубу пока не удалось договориться с 35-летним аргентинцем о новом соглашении. Месси отклонил первое предложение парижан, поскольку его не устроила предложенная зарплата. Переговоры продолжаются.

Лионель присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий принял участие в 20 поединках, записав на свой счет 12 голов и 12 ассистов.

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