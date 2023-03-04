Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси отверг предложение «ПСЖ» - известна причина разногласий

04 Марта 2023 • 10:37 Комментировать

Руководство «ПСЖ» ведет переговоры с нападающим Лионелем Месси о пролонгации сотрудничества. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно La Vanguardia, клубу пока не удалось договориться с 35-летним аргентинцем о новом соглашении. Месси отклонил первое предложение парижан, поскольку его не устроила предложенная зарплата. Переговоры продолжаются.

Лионель присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий принял участие в 20 поединках, записав на свой счет 12 голов и 12 ассистов.

Месси решил, где хочет продолжить карьеру

Известно последнее желание Пеле перед смертью - оно адресовано Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.03.23 в 19:00
Ланс Ланс
Лилль Лилль
2.35 3.45 3.10
Видео
04.03.23 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Нант Нант
1.29 6.00 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
01:07 · Франция. Лига 1
«Ницца» довела серию без поражений до девяти матчей
00:53 · Франция. Лига 1
«Осер» не позволил «Ницце» себя обыграть
00:52 · Италия. Серия А
Два итальянских клуба претендуют на звезду «Лиона» Ауа
00:33 · Испания. Ла Лига
Месси вряд ли вернётся в «Барселону» летом
03 Марта
22:53 · Франция. Лига 1
Головин: «Я думаю, это мой лучший сезон в «Монако»
22:35 · Франция. Лига 1
Головин: «Сейчас в раздевалке «Монако» у меня статус старшего»
15:17 · Англия. Премьер-лига
​Эмилиано Мартинес раскрыл свои слова Мбаппе после финала чемпионата мира
14:31 · Италия. Серия А
​Паредес может вернуться в «ПСЖ»
13:54 · Франция. Лига 1
Капелло: «Головин реализовал свой потенциал»
13:52 · Франция. Лига 1
Прокуратура предъявила звезде «ПСЖ» обвинения в изнасиловании 1
13:50 · Германия. Бундеслига
Станишич заменит Павара в ответном матче с «ПСЖ»
13:19 · Англия. Премьер-лига
Слуцкий выбрал идеальный топ-клуб для Головина
13:07 · Германия. Бундеслига
Рибери: «Надеюсь, «Бавария» обыграет «ПСЖ» и выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов»
11:02 · Франция. Лига 1
Данилу: «В первом матче с «Баварией» мы не были ментально готовы, но сейчас всё иначе»
09:20 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хотел пригласить тренера из Италии
Все новости
Рекомендуем