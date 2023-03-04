«Ницца» довела серию без поражений до девяти матчей

Накануне в чемпионате Франции «Ницца» снова не проиграла – на этот раз команда с Лазурного Берега разошлась миром с «Осером» - 1:1. Благодаря ничейному результату «Ницце» удалось продлить серию без поражений в Лиге 1 до девяти матчей подряд.

Началась эта серия 11 января – в тот день «Ницца» разгромила дома «Монпелье» с унизительным для гостей счётом – 6:1. С тех пор «красно-чёрные» поражений не знают. На прошлой неделе «Ницца», напомним, разгромила клуб «Монако», который до этого сам провёл отличную серию без поражений.

Что примечательно, «Ницца» с такой победной серией до сих пор не в первой пятёрке Лиги 1 и идёт на седьмом месте, набрав после 26 сыгранных матчей 42 очка.